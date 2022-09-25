Закон, порядок, государство

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В Тюменском ПКУ состоялась церемония посвящения в кадеты

В Тюменском ПКУ состоялась церемония посвящения в кадеты

В завершение церемонии посвящения воспитанников пятых классов воспитанники 6-11 курсов и курсанты ТВВИКУ прошли торжественным маршем по плацу.

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