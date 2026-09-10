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Царьград

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Медведев рассказал о целях России в технологическом лидерстве

Медведев рассказал о целях России в технологическом лидерстве

Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия", заявил, что целью технологического лидерства России является устойчивость экономики и конкурентоспособность на мировых рынках, а не полная изоляция и самостоятельное производство.

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