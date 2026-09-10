Медведев рассказал о целях России в технологическом лидерстве

Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия", заявил, что целью технологического лидерства России является устойчивость экономики и конкурентоспособность на мировых рынках, а не полная изоляция и самостоятельное производство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Как пенсионерам 1...
- Ч MANGO OFFICE анон...
- Суд смягчил наказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым