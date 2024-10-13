При поддержке Запада: Украина готовит провокации с применением химоружия

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Около года назад мы все дискутировали вопрос применения хохлотварями снарядов с обедненным ураном. И месяц назад прошло видео, которое тут же исчезло, о захвате бронетранспортера "Бредли", или "Мардера", где в снарядной ленте 30 мм были эти самые снаряды (комментировал наш боец). К чему я? Значит будет зона заражения, как в Сербии. А куев почему-то стоит не тронутый. Какие зданьица СБУ, Рады,.... Вот где законнейшая цель России. Для них ничего не жаль.