Аргументы и Факты

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В американской Москве произошло загадочное убийство

В американской Москве произошло загадочное убийство

Жители небольшого американского городка Москва, расположенного на севере штата Айдахо, потрясены жутким убийством, произошедшим в частном доме неподалеку от кампуса университета: ночью четверо из шести жителей дома были безжалостно зарезаны.

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