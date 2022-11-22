В американской Москве произошло загадочное убийство

Жители небольшого американского городка Москва, расположенного на севере штата Айдахо, потрясены жутким убийством, произошедшим в частном доме неподалеку от кампуса университета: ночью четверо из шести жителей дома были безжалостно зарезаны.
Жители небольшого американского городка Москва, расположенного на севере штата Айдахо, потрясены жутким убийством, произошедшим в частном доме неподалеку от кампуса университета: ночью четверо из шести жителей дома были безжалостно зарезаны.
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