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Боец Романкевич пообещал следить за боем Минеева и Штыркова

Боец Романкевич пообещал следить за боем Минеева и Штыркова

Белорусский кикбоксер Петр Романкевич рассказал 18 ноября «Известиям», что планирует следить за боем «Уральского Халка» Ивана Штыркова и Владимира Минеева (прозвище Волжанин) в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» этим вечером.

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