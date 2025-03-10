Чем опасна жизнь из позиции жертвы? Отвечает психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина

Почему человек постоянно жертвует собой и чем это может быть опасно?Почему человек постоянно жертвует собой и чем это может быть опасно? Важно отметить, что это очень большая тема, о которой можно говорить долго и много.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии