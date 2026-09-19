A column of Latvian tanks is moving to the border with Russia, according to social networks

Videos showing a column of Latvian armored vehicles are being distributed on social networks. It is alleged that the column is moving towards the borders with Belarus and Russia.
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