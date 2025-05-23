Строительство АЭС "Пакш-2" под давлением США и ЕС: Росатом не сдаётся

АЭС "Пакш-2" в Венгрии, при участии Росатома, сталкивается с давлением США и ЕС. Генеральный директор компании, Алексей Лихачев, сообщил о задержке заливки бетона из-за санкций, но заверил, что проект будет завершён с поддержкой венгерского правительства.