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Экипажи штурмовиков Су-25 поразили боевиков ВСУ ракетами "Тулумбас"

Экипажи штурмовиков Су-25 поразили боевиков ВСУ ракетами "Тулумбас"

Скриншот видео На донецком направлении экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили опорные пункты, скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) 122-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас".

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