Как видит московское метро машинист поезда: видео из кабины

Igor Shumarin

Где то в 80-х ехал в метро и заметил, что в краске двери, отделяющей салон от кабины есть небольшая дырка. Ну, я в неё и посмотрел... Так здорово и интересно, особенно когда поезд подъезжает к очередной станции. Всю дорогу ехал и смотрел в эту дырочку. А когда на своей станции вышел, заметил, что ещё какой то мальчик прижался к этой дырочке.