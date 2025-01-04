Машинист московского метро решил снять не только саму кабину поезда, но и весь процесс поездки. Такой контент — редкость, потому что в метро снимать запрещено.
Как видит московское метро машинист поезда: видео из кабины
Комментарии
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РОМАН Молчанов
👍😍👍😍
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16 час.
Igor Shumarin
Где то в 80-х ехал в метро и заметил, что в краске двери, отделяющей салон от кабины есть небольшая дырка. Ну, я в неё и посмотрел... Так здорово и интересно, особенно когда поезд подъезжает к очередной станции. Всю дорогу ехал и смотрел в эту дырочку. А когда на своей станции вышел, заметил, что ещё какой то мальчик прижался к этой дырочке.
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11 час.
АП
Александр П
Вот идиоты! Ролики ютюбовские. Вы для кого их выкладываете для блохеров с впнами?
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10 час.
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