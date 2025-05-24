«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в Сочи

Встреча состоится 29 июня Петербургские футболисты «Зенита» встретятся с белградским клубом «Црвена Звезда» в товарищеском матче 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФК «Зенит».