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Сафонов о съемках документалки про него для канала Лиги 1: «Они спрашивали моих родителей: «Что у вас есть с его детства?» Грамота «Кенгуру» выглядела более презентабельно, чем другие»

Вратарь « ПСЖ »  Матвей Сафонов рассказал о том, как представители Лиги 1 снимали документальный фильм про него.

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