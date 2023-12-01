Владельцу «Алексеевского ряда» предоставят компенсационный участок под гостиницу. О решении Совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области сообщает замгубернатора Егор Поляков в Telegram.
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