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Названы сроки освобождения Артемовска  и потери ВСУ при обороне города

Названы сроки освобождения Артемовска  и потери ВСУ при обороне города

Артемовск (Бахмут) сегодня, новости последнего часа 14 апреля 2023: ЧВК “Вагнер” ликвидировали 38 тысяч воюющих на стороне Украины В Артемовске продолжаются ожесточенные бои, которые сейчас сводятся к зачистке города от силовиков украинской армии.

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