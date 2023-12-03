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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Царукян после победы над Дариушем на UFC Fight Night 233 получил бонус за лучшее выступление вечера

В ночь на 3 декабря в Остине прошел турнир UFC Fight Night 233. В главном событии Арман Царукян за минуту нокаутировал Бенеила Дариуша.

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