Когда родит Клава Кока?

Певица Клава Кока призналась, что очень хорошо питается, что моментально отражаются на ее фигуре. И главный вопрос, который она слышит чаще всего – это кода она родит? Клава Кока отметила, что не склонна быстро набирать вес, благодаря своей генетике и активному образу жизни.
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