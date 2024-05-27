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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Когда родит Клава Кока?

Певица Клава Кока призналась, что очень хорошо питается, что моментально отражаются на ее фигуре. И главный вопрос, который она слышит чаще всего – это кода она родит? Клава Кока отметила, что не склонна быстро набирать вес, благодаря своей генетике и активному образу жизни.

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