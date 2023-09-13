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«Эдмонтон» пригласил Эрни на просмотр. Форвард провел 355 игр в НХЛ за «Тампу» и «Детройт»

28-летний игрок приедет в тренировочный лагерь клуба.  Ранее он выступал за «Тампу» и «Детройт». В прошлом сезоне провел 61 матч за «Ред Уингс» и набрал 18 (8+10) очков при полезности «минус 13».

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