«Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за Райса

«Канониры» готовы заплатить за футболиста 105 миллионов фунтов с учетом бонусов. Очередное предложение команды Микеля Артеты включает в себя базовую выплату в размере 100 миллионов фунтов, а также в стоимость добавлены 5 миллионов фунтов в качестве бонусов.