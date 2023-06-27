«Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за Райса

«Канониры» готовы заплатить за футболиста 105 миллионов фунтов с учетом бонусов. Очередное предложение команды Микеля Артеты включает в себя базовую выплату в размере 100 миллионов фунтов, а также в стоимость добавлены 5 миллионов фунтов в качестве бонусов.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии