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Урок зарвавшимся и завравшимся

Абхазия погружается в энергетический кризис. Веерные отключения электричества вводятся в Абхазии с 1 ноября в связи с дефицитом электроэнергии, электроснабжение будут отключать по четыре часа в сутки, по два - ночью и днем.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Они дворами рождаются.
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10 час.
ОЕ
Ольга Есикова
Может хватит содержать бездельников
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9 час.
Людмила Е
Зачем россиянам абхазская недвижимость? Засрать берега рек и озер своими дворцами и турбазами, как засрали берега местных рек и озер?
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8 час.

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