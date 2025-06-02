Смоленщина попала в топ регионов России по реализации национального проекта «Производительность труда»

Его цель - обеспечить темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях Смоленская область оказалась в лидерах среди регионов России по реализации национального проекта «Производительность труда» за 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии