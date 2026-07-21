❗️В Севастополе с 10:00 приостановят движение троллейбусов Причина – введенные лимиты подачи мощностей на электрические сети, сообщили в правительстве города.
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❗️В Севастополе с 10:00 приостановят движение троллейбусов Причина – введенные лимиты подачи мощностей на электрические сети, сообщили в правительстве города.