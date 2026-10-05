В Спасске после завершения капремонта открылся детский сад

В рамках работ были обновлены: фасад, крыша и внутренние помещения. Кроме того, в трёхэтажном заменили водопровод и канализацию, электропроводку, пожарную сигнализацию и систему вентиляции.
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