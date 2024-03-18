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Обозреватель Ракитский: пенсионеры с зеленкой не смогли дестабилизировать выборы

Обозреватель Ракитский: пенсионеры с зеленкой не смогли дестабилизировать выборы

На выборах президента России пенсионеры пытались испортить бюллетени, залив в урну зеленку. Сообщения об этих нелепых поступках поступали из разных городов страны.

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Комментарии
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Юрий Сидоров
Чему ты радуешься, дебил?! Да ещё в поучительном менторном стиле. У пожилых людей вряд ли в голове мысли об СВО с пропагандой укронацистов. Они обижены нищенским существованием. Ещё раз повторю - ты дебил!!! Но поймешь, когда жизнь загнет к 65-70 годам. И с чем ты побежишь к избирательным урнам?!.....
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21 час.
алекс кузь
Пенсионеры - последнее поколение ссср, их судьба умно загублена по плану борьбы с коммунизмом. Из ссср упорно делают колонию, последний ресурс питания всех буржуев планеты, которым не важно какой статус будет у колониальной администрации. Сценарий петра 1, оказывается,  работает при всех технологиях.
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20 час.

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