Обозреватель Ракитский: пенсионеры с зеленкой не смогли дестабилизировать выборы

Юрий Сидоров

Чему ты радуешься, дебил?! Да ещё в поучительном менторном стиле. У пожилых людей вряд ли в голове мысли об СВО с пропагандой укронацистов. Они обижены нищенским существованием. Ещё раз повторю - ты дебил!!! Но поймешь, когда жизнь загнет к 65-70 годам. И с чем ты побежишь к избирательным урнам?!.....