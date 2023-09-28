Чехия назвала Россию главной угрозой для страны

В новой оборонной стратегии Чехии самой серьезной угрозой для страны названа Россия, документ уже одобрил Совбез республики, в октябре ожидается голосование в правительстве, сообщило в четверг издание Seznam Zprá vy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии