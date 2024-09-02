Он прочтет вас по зубам: что сможет узнать о человеке стоматолог во время осмотра

Когда вы идете на прием к стоматологу, в первую очередь специалиста интересуют ваши зубы и десны. Однако на самом деле врачи во время осмотра узнают о вашем образе жизни и состоянии здоровья гораздо больше.
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