Происшествия
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Происшествия

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия МВД России из незаконного оборота изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества

В сентябре текущего года проведено федеральное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на стабилизацию криминогенной обстановки в сфере незаконного изготовления и оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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