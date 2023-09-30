Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Второе дыхание…Сколько лет он тут не был?

Второе дыхание… Александр махнул вслед уходящей машине рукой. Он подкинул повыше рюкзак, подхватил большой чемодан и зашагал в сторону деревни.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Вот как оно всё обернулось и счастьем к Саше вернулось!!!
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21 час.
Элеонора Коган
И его прежняя любовь Катя и оказалось, что у него есть дочь Марина!!!И они его приняли!!!И потом у них появились прекрасный внук и отличный зять. А его первая супруга Галя с сыновьями пользовались им и предали его.
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21 час.
Халида Мендыбаева
Значит была любовь настоящей! Она простила предательство, а он смог получить прощение и вернуться к своей любви...
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