Второе дыхание…Сколько лет он тут не был?

Вот как оно всё обернулось и счастьем к Саше вернулось!!!

Элеонора Коган

И его прежняя любовь Катя и оказалось, что у него есть дочь Марина!!!И они его приняли!!!И потом у них появились прекрасный внук и отличный зять. А его первая супруга Галя с сыновьями пользовались им и предали его.