Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Кольский ашкрофтин» - что это?

«Кольский ашкрофтин» - что это?

В России обнаружили новый минерал, который оказался дороже золота. Кристалл содержит редкоземельный иттрий и имеет неожиданно сложную структуру.

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