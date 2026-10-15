Бывший вратарь «Динамо» и сборной СССР Александр Уваров, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах его команда в ноябре 1982-го проиграла дома минскому «Динамо» 0:7.
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