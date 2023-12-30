Песня дуэта "Аигел" "Пыяла" обогнала хит Кати Лель на российских стримингах

Главная песня сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" - трек "Пыяла" российского дуэта "Аигел" - обогнала по популярности хит певицы Кати Лель "Мой мармеладный", интерес к которому подогрели социальные сети.
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