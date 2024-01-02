В Воронежской области упала ракета. Что известно в настоящее время

В Воронежской области очевидцы сообщают о взрывах в селе Петропавловка. В местных пабликах распространились видео с места событий, где жители отмечают, что в результате происшествия разрушено несколько домов.
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