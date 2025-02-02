Порадовали хорошей новостью – пособие по безработице повысят с 1 февраля: сколько будут получать безработные и предпенсионер Ольга БезродняяУвеличение размера пособия по безработице с 1 февраля 2025 года важная новость для многих граждан, ищущих работу.