Артиллерист Берс: на позиции важны хладнокровие и взаимовыручка

На позиции в зоне боевых действий особенно важны адреналин и взаимовыручка товарищей. Об этом рассказал командир отделения, топогеодезист реактивно-артиллерийской батареи с позывным Берс в беседе со «Звездой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии