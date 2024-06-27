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Артиллерист Берс: на позиции важны хладнокровие и взаимовыручка

Артиллерист Берс: на позиции важны хладнокровие и взаимовыручка

На позиции в зоне боевых действий особенно важны адреналин и взаимовыручка товарищей. Об этом рассказал командир отделения, топогеодезист реактивно-артиллерийской батареи с позывным Берс в беседе со «Звездой».

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