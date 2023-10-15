Судьбой дизайнерского лосося в Зарецком парке Петрозаводска заинтересовались местные жители

В Петрозаводске продолжается благоустройство Зарецкого парка. Это уже второй этап работ. Напомним, в прошлом году привели в порядок Зарецкий и Французский мосты, на которых, окрасили перила и положили брусчатку.
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