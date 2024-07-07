❗️Предварительно восстановительные работы на газопроводе в районе села Виноградное продлятся 7-10 дней На данный момент 14 посёлков в районе Алушты временно остаются без газа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Предварительно восстановительные работы на газопроводе в районе села Виноградное продлятся 7-10 дней На данный момент 14 посёлков в районе Алушты временно остаются без газа.