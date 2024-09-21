В Подмосковье запустили карту приемок ненужной одежды

Чиновники уверяют, что жители очень активно сдают старые вещи в переработку.1 300 специализированных контейнеров в 34 городских округах Подмосковья, куда можно сдать старый текстиль, попали на интерактивную карту "приёмок".
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