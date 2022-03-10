Тренер «Спортинга» о 0:0 с «Ман Сити»: «Приятно не проиграть сильному сопернику в гостях»

Рубен Аморим прокомментировал вылет «Спортинга» из 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер лиссабонского клуба высказался после ответного матча с «Манчестер Сити» (0:0, первая игра – 5:0).

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