NYT: премьер Израиля Нетаньяху не стал подписывать приказ о вторжении в Газу

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не стал подписывать окончательный план наземной операции на территории сектора Газа, разработанный командованием Армии обороны Израиля.
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