Заключенный российской колонии получил срок за соблюдение воровских правил

В Адыгее суд дал 4 года участнику АУЕ за соблюдение воровских правил Верховный суд Республики Адыгея оставил в силе приговор в виде четырех лет лишения свободы участнику запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), в котором он принимал активное участие, находясь в исправительной колонии.