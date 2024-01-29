Заключенный российской колонии получил срок за соблюдение воровских правил

В Адыгее суд дал 4 года участнику АУЕ за соблюдение воровских правил Верховный суд Республики Адыгея оставил в силе приговор в виде четырех лет лишения свободы участнику запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), в котором он принимал активное участие, находясь в исправительной колонии.
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