Военное обозрение

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Две ракеты до конца года. Прогресс проектов «Циркон» и «Сармат»

Две ракеты до конца года. Прогресс проектов «Циркон» и «Сармат»

Испытательный пуск ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" Процесс разработки новых ракетных вооружений разных классов для переоснащения российской армии не прекращается.

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