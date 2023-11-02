В СПб ФИЦ РАН создан дрон для оперативного расширения территории покрытия связью

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали специализированный беспилотный летательный аппарат, который позволяет с воздуха обеспечить коммуникацию в условиях отсутствия сотовой или спутниковой связи, рассказали "Газете.
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