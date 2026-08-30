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Царьград

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Италия подтвердила гибель гражданки в результате стрельбы в Арау

Италия подтвердила гибель гражданки в результате стрельбы в Арау

В швейцарском городе Арау произошла стрельба на вечеринке, в результате которой погибла гражданка Италии.

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