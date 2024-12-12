Прокуратура Швеции закрыла расследование по делу Мбаппе об изнасиловании

В Швеции прокуратура закрыла расследования в отношении нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. «Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуального насилия в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года закрыто», — говорится в сообщении ведомства.