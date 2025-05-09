Политика США оставляет без перспектив: Рябков о будущем ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что без кардинальных изменений в политике США по отношению к России, перспективы сохранения Договора о стратегических наступательных вооружениях остаются туманными.
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