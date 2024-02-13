Киберэксперт Муртазин: восстановленный смартфон следует проверять перед покупкой

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что подержанный смартфон в России можно приобрести на 25—30% дешевле нового, при этом гарантия производителя на такое устройство уже не распространяется.
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