#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): На северо-востоке Харьковской области (Бурлукский участок фронта, куда ВСУ стягивали резервы ещё со времён боёв за Купянск) российские войска укрепляют возникший там «котел», в котором оказались более 2 тыс.
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