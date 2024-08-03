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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Зубов: «Сочи» нужна более осмысленная и современная игра. Мы не добьемся результата, если будем много пропускать»

54-летний специалист возглавил клуб в это межсезонье. – В какой хоккей будет играть «Сочи»? – Будем отталкиваться от наших возможностей и нашего состава.

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