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Сезонные яблоки: какие сорта наиболее полезны для сердца и сосудов

Сезонные яблоки: какие сорта наиболее полезны для сердца и сосудов

Осень — это время, когда природа щедро делится своими дарами, а королем сезона по праву считается яблоко.

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