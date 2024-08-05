Politico: депутаты ЕК предложили приостановить участие Венгрии в Шенгене

Группа из 70 депутатов Европейского парламента обратилась к Еврокомиссии с требованием приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за решения Будапешта смягчить визовые требования для граждан России и Белоруссии.
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