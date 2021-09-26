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Японский ученый Фукусима заявил, что зеленый чай способен снизить риск рака и инсульта

Японский ученый Фукусима заявил, что зеленый чай способен снизить риск рака и инсульта

Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима рассказал, как с помощью зеленого чая снизить риск развития инсульта и некоторых онкологических заболеваний.

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